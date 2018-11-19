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В Ростове обманутые дольщики с Баррикадной получат квартиры до 2020 года

19 ноября 2018, 14:33
Фото: pxhere.com
В 2020 году группой компаний «Сокол» будет достроен жилой комплекс на улице Баррикадной, замороженный ранее на более чем 10 лет, сообщил президент группы компаний "Сокол" Арутюн Сурмалян.

17 ноября в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия объекта группы компаний "Сокол" - многоэтажки на Королева 20А, на которой Сурмалян поделился с журналистами планами по разрешению ситуации с обманутыми дольщиками на улице Баррикадная. Как известно, строительство ЖК было заморожено около 10 лет назад из-за банкротства компании-застройщика "РРИК".

"Группа компаний "Сокол" за свой счет доведет ЖК на Баррикадной улице до строительной готовности в 65%, необходимых по закону для дальнейшего финансирования строительства из областного бюджета. "Сокол" выделит на строительство 70 миллионов рублей. В данный момент стройготовность объекта составляет 52%. До 2020 года создаваемому ЖСК на достройку домов планируется направить 400 миллионов рублей бюджетных средств", - сообщил президент группы компаний "Сокол" Арутюн Сурмалян.

CC BY-SA 2.0
Фото: brusnika / flickr.com

По его словам, данный вариант решения проблемы с ЖК на Баррикадной на прошлой неделе был утвержден во время совещания у губернатора Ростовской области Василия Голубева. "Сейчас идет смена арбитражного управляющего и процедура банкротства, а на ближайшем заседании областного Законодательного собрания начнется рассмотрение вопроса выделения 400 миллионов рублей на достройку", - пояснил президент ГК "Сокол".

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