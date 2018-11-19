В Ростове обманутые дольщики с Баррикадной получат квартиры до 2020 года

По его словам, данный вариант решения проблемы с ЖК на Баррикадной на прошлой неделе был утвержден во время совещания у губернатора Ростовской области Василия Голубева. "Сейчас идет смена арбитражного управляющего и процедура банкротства, а на ближайшем заседании областного Законодательного собрания начнется рассмотрение вопроса выделения 400 миллионов рублей на достройку", - пояснил президент ГК "Сокол".