Ланей и оленей выпустили на волю в заказнике "Горненский" в Ростовской области

Программу по восстановление поголовья копытных животных в регионе начали реализовывать 7 лет назад. В 2012 году сформировали маточное стадо, потомство которого с 2016 года ежегодно отпускают на волю. Отмечается, что каждый год в заказнике выпускают от 20 до 30 животных.