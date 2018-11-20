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Posted 20 ноября 2018, 14:24

Published 20 ноября 2018, 14:24

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ланей и оленей выпустили на волю в заказнике "Горненский" в Ростовской области

20 ноября 2018, 14:24
В заказнике "Горненский" в Ростовской области выпустили в естественную среду обитания 20 европейских оленей и 7 европейских ланей, сообщило облправительство.

"Все животные родились весной 2017 года и до настоящего времени содержались в загонах заказника", - сказано в сообщении.

Программу по восстановление поголовья копытных животных в регионе начали реализовывать 7 лет назад. В 2012 году сформировали маточное стадо, потомство которого с 2016 года ежегодно отпускают на волю. Отмечается, что каждый год в заказнике выпускают от 20 до 30 животных.

В настоящее время маточное стадо заказника состоит из 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 10 муфлонов и 2 верблюдов.

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