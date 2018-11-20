Первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга" представила "ВКонтакте"

Posted 20 ноября 2018, 11:32
Published 20 ноября 2018, 11:32
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Первую серию можно посмотреть бесплатно в сообществе онлайн-кинотеатра Videomore, последующие будут опубликованы в этом же сообществе, но для просмотра нужна будет подписка", - сказано в сообщении.
Сериал рассказывает о дружбе двух девушек послевоенного Неаполя, в фильме много видов города и новых имен среди ведущих героев и актеров второго плана.
Отмечается, что сериал поставлен по первой книги серии "Неаполитанский квартет" Элены Ферранте.
р3