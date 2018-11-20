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Posted 20 ноября 2018, 11:32

Published 20 ноября 2018, 11:32

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга" представила "ВКонтакте"

20 ноября 2018, 11:32
Социальная сеть "ВКонтакте" показала первый эпизод сериала "Моя гениальная подруга" производства HBO и Rai, сообщил пресс-центр компании.

"Первую серию можно посмотреть бесплатно в сообществе онлайн-кинотеатра Videomore, последующие будут опубликованы в этом же сообществе, но для просмотра нужна будет подписка", - сказано в сообщении.

Сериал рассказывает о дружбе двух девушек послевоенного Неаполя, в фильме много видов города и новых имен среди ведущих героев и актеров второго плана.

Отмечается, что сериал поставлен по первой книги серии "Неаполитанский квартет" Элены Ферранте.

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#Культура#Новости
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