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Posted 20 ноября 2018, 13:31

Published 20 ноября 2018, 13:31

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

"Ростов-Арена" стала лидером по посещаемости среди стадионов ЧМ-18

20 ноября 2018, 13:31
"Ростов-Арена" оказалась на первом месте по посещаемости зрителей среди стадионов, которые возвели к ЧМ-2018, сообщает правительство региона.

После окончания чемпионата провели девять матчей клуба "Ростов", а также состоялась товарищеская игра между сборными России и Чехии.

"Средняя посещаемость на этих матчах составила более 30 тысяч человек. Количество зрителей зависит от хорошей игры "Ростова" и интересных соперников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проводится мониторинг, от которого зависит ценовая политика. Около 500-600 билетов получают бесплатно ребята из детдомов.

"Таких результатов привлечения зрителей не добился никто", - заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на видеосовещании с регионами.

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