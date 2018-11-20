"Ростов-Арена" стала лидером по посещаемости среди стадионов ЧМ-18

Posted 20 ноября 2018, 13:31
Published 20 ноября 2018, 13:31
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
После окончания чемпионата провели девять матчей клуба "Ростов", а также состоялась товарищеская игра между сборными России и Чехии.
"Средняя посещаемость на этих матчах составила более 30 тысяч человек. Количество зрителей зависит от хорошей игры "Ростова" и интересных соперников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проводится мониторинг, от которого зависит ценовая политика. Около 500-600 билетов получают бесплатно ребята из детдомов.
"Таких результатов привлечения зрителей не добился никто", - заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на видеосовещании с регионами.
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