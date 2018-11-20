Ростовчане попросили вернуть автобусы-гармошки

"В городе задействовали транспорт небольшой вместимости, однако из-за отсутствия метро лучше пустить автобусы большой вместимости, как было ранее", - пояснил ростовчанин.
Он добавил, что утром и вечером для связи центра города со спальными районами надо задействовать автобусы-гармошки. Имеются ввиду районы Северный, Чкаловский, Военвед.
"В 2000-е года такие автобусы радовали горожан, но потом их убрали. Если их вернуть, то удастся уменьшить число личного авто на дорогах города", - сказано в сообщении.
На момент вторника обращение поддержали более 40 человек.