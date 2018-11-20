В Ростовской области предложили ужесточить требования при приеме стариков в семью

"В статью "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области" предлагается внести изменения и установить, что организация приемной семьи не допускается в случае наличия у лица (изъявившего создать приемную семью и всех совместных проживающих членов его семьи и нуждающегося в социальной поддержке – прим.ред.), инфекционных или психических заболеваний: наркомании, токсикомании алкоголизма", - сообщил Михалев.