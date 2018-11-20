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В Ростовской области предложили ужесточить требования при приеме стариков в семью

20 ноября 2018, 06:50
Фото: Petras Gagilas / flickr.com
CC BY-SA 2.0
В Ростовской области в закон вносятся поправки, запрещающие брать в семью граждан пожилого возраста и инвалидов при наличии инфекционных или психических заболеваний, сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

"В статью "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области" предлагается внести изменения и установить, что организация приемной семьи не допускается в случае наличия у лица (изъявившего создать приемную семью и всех совместных проживающих членов его семьи и нуждающегося в социальной поддержке – прим.ред.), инфекционных или психических заболеваний: наркомании, токсикомании алкоголизма", - сообщил Михалев.

По его словам, ранее в законе не было сказано, что есть препятствия такого уровня. "Документы собирали, но прописано этого нигде не было", - подчеркнул спикер.

Также поправками предлагается закрепить положения, определяющие основания для прекращения договора об организации такой семьи.

"Так, предлагается предусмотреть, что такой договор прекращается в случае выявления обстоятельств, препятствующих организации приемных семей, письменного отказа одного из совершеннолетних членов семьи лица, изъявившего желание организовать приемную семью, от дальнейшего совместного проживания с лицом, нуждающимся в социальной поддержке, а также по иным основаниям, предусмотренным таким договором", - сообщил Михалев.

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