В Ростовской области предложили ужесточить требования при приеме стариков в семью

"В статью "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области" предлагается внести изменения и установить, что организация приемной семьи не допускается в случае наличия у лица (изъявившего создать приемную семью и всех совместных проживающих членов его семьи и нуждающегося в социальной поддержке – прим.ред.), инфекционных или психических заболеваний: наркомании, токсикомании алкоголизма", - сообщил Михалев.
По его словам, ранее в законе не было сказано, что есть препятствия такого уровня. "Документы собирали, но прописано этого нигде не было", - подчеркнул спикер.
Также поправками предлагается закрепить положения, определяющие основания для прекращения договора об организации такой семьи.
"Так, предлагается предусмотреть, что такой договор прекращается в случае выявления обстоятельств, препятствующих организации приемных семей, письменного отказа одного из совершеннолетних членов семьи лица, изъявившего желание организовать приемную семью, от дальнейшего совместного проживания с лицом, нуждающимся в социальной поддержке, а также по иным основаниям, предусмотренным таким договором", - сообщил Михалев.