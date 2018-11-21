Автобусный маршрут соединит Батайск и Ростов в 2019 году

Posted 21 ноября 2018, 13:41
Published 21 ноября 2018, 13:41
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
"В настоящее время региональное Минтранс проводит конкурс по выбору перевозчика, все процедуры займут 2 -3 месяца", - сообщил депутат со ссылкой на слова замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.
Новый маршрут будет проходить по Ворошиловскому проспекту вплоть до площади Гагарина, где на кольце автобус будет делать разворот и так же с остановками двигаться по проспекту в сторону Батайска.
Что касается остановки на Мегамаге, востребованной у пассажиров маршрута, то пока конкретного ответа нет из-за технических трудностей, но в будущем вопрос обещали рассмотреть.
При этом чиновник заметил, что имеющиеся у батайского АТП автобусы наносят вред окружающей среде своим плохим техсостоянием.
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