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Posted 21 ноября 2018, 01:03

Published 21 ноября 2018, 01:03

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Катера и паромы перестали ходить в Севастополе из-за шторма

21 ноября 2018, 01:03
В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий 20 ноября 2018 года с 6:20 была прекращена работа пассажирских катеров и паромов, говорится в сообщении регионального правительства.

В целях осуществления пассажирских перевозок между Северной и Южной сторонами Севастополя была организована работа автобусного маршрута №150 от площади Нахимова до площади Захарова.

"На маршрут вышли более 40 автобусов. Интервал подачи автобусов 1-2 минуты", - отмечается в сообщении.

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