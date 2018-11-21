Ростовский областной фонд содействия капремонту потребовал от МЧС 1,5 млн рублей

Фонд капитального ремонта подал иск в октябре. Однако 1 ноября суд оставил заявление истца без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих, что были приняты меры по досудебному урегулированию спора. "После того, как были устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, заявление истца было принято к производству Арбитражного суда", - сказано в сообщении.