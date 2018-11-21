Вдвое увеличат финансирование ремонта дорог в Ростовской области в 2019 году

Posted 21 ноября 2018, 09:23
Published 21 ноября 2018, 09:23
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
"На приведение в порядок автодорог Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломераций в 2019 году потратят 3,3 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
На выделенные деньги капитально отремонтируют около 500 километров дорог, число участников программы вырастет с 18 муниципалитетов до 21.
В 2018 году на указанные цели потратили 1,6 миллиарда рублей, в итоге проведенных работ доля качественных дорог в Ростовской агломерации увеличилась до 65%.
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