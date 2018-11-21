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Posted 21 ноября 2018, 09:23

Published 21 ноября 2018, 09:23

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Вдвое увеличат финансирование ремонта дорог в Ростовской области в 2019 году

21 ноября 2018, 09:23
В два раза увеличат финансирование программы "Безопасные и качественные дороги" в Ростовской области в 2019 году, сообщило областное правительство.

"На приведение в порядок автодорог Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломераций в 2019 году потратят 3,3 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.

На выделенные деньги капитально отремонтируют около 500 километров дорог, число участников программы вырастет с 18 муниципалитетов до 21.

В 2018 году на указанные цели потратили 1,6 миллиарда рублей, в итоге проведенных работ доля качественных дорог в Ростовской агломерации увеличилась до 65%.

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#Экономика#Новости
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