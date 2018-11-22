Акселератор банка "Центр-инвест" готовит 50 успешных предпринимателей

Акселератор банка "Центр-инвест" — платформа для стартапов и действующих предпринимателей, позволяющая разработать стратегию развития бизнеса от написания бизнес-плана до выхода на глобальные рынки. Бесплатные мастер-классы и уникальная программа поддержки молодежного предпринимательства дают возможность каждому начать свое дело вместе с командой профессионалов (acc.centrinvest.ru).
"Наш акселератор — это часть нашей стратегии социально-ответственного бизнеса. За месяц обучения мы готовим наших резидентов к запуску или выходу на новый уровень с действующим бизнесом. Знания и опыт специалистов банка "Центр-инвест" доказали свою эффективность — более 800 успешных стартап-проектов успешно реализуют себя в сельском хозяйстве, торговле, логистике, IT и даже высокоточном производстве", — комментирует руководитель Центра финансовой грамотности Владислав Соленый.
Акселератор банка — это не плейсмент, это функционал, который поможет вырасти из идеи в успешный бизнес. Акселераторационная программа включает обучение, наставничество и льготное кредитование. Резидентов акселератора ждут бесплатные мастер-классы по маркетингу, интернет-продвижению, SMM, управлению персоналом, продажам от действующих предпринимателей из экосистемы банка "Центр-инвест".
"Кто хочет что-то узнать, всегда найдет нужную информацию. А такие проекты, как Акселератор банка, помогают тем, кто ищет. При этом двойная ценность проекта в том, что информацией делятся успешные предприниматели, которые уже прошли через этапы формирования собственного бизнеса и готовы помогать другим. Участие в подобном проекте для меня – способ передать эстафетную палочку знаний тем, кто хочет учиться и развиваться", – рассказывает спикер Акселератора Галина Оноприенко, основатель маркетингового и брендингового агентства DL Media.
Осенью 2018 года банк заключил соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией содействия молодежному предпринимательству г. Шенчжень и крупнейшим мировым акселератором стартап-проектов INCO. Партнерство с французским и китайским акселераторами дает возможность для южнороссийских стартапов выйти на новые рынки и стать глобально конкурентоспособными.