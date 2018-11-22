Акселератор банка "Центр-инвест" готовит 50 успешных предпринимателей

"Кто хочет что-то узнать, всегда найдет нужную информацию. А такие проекты, как Акселератор банка, помогают тем, кто ищет. При этом двойная ценность проекта в том, что информацией делятся успешные предприниматели, которые уже прошли через этапы формирования собственного бизнеса и готовы помогать другим. Участие в подобном проекте для меня – способ передать эстафетную палочку знаний тем, кто хочет учиться и развиваться", – рассказывает спикер Акселератора Галина Оноприенко, основатель маркетингового и брендингового агентства DL Media.