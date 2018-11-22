Караульные собаки заступят на службу в воинских частях Ростовской области

Posted 22 ноября 2018, 10:47
Published 22 ноября 2018, 10:47
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
"Все собаки прошли специальные курсы подготовки в учебном кинологическом центре в Подмосковье, за каждой из них закрепят индивидуальных вожатых", - сказано в сообщении.
Для содержания питомцев на территории частей построили кинологические городки с просторными вольерами и тренажерными площадками. Каждый пес обеспечен собственной расческой, ошейником, поводком и намордником, у каждого есть паспорт.
Всего в части и подразделения Ростовской области и других регионов округа к началу учебного года поступят 150 караульных собак, которые повысят надежность охраны военных объектов.
Отмечается, что всего на территории ЮВО "служат" 300 сторожевых и около 80 минно-розыскных немецких и кавказских овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, черных терьеров и алабаев, прошедших спецобучение.
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