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Почти 6,5 тыс контрафактных конструкторов Lego изъяли в Ростове

22 ноября 2018, 09:01
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в ходе таможенного досмотра обнаружили почти 6,5 тысячи конструкторов Lego с признаками контрафакта, сообщило ЮТУ.

"Сомнения в законности поставок возникли у сотрудников ростовского центра электронного декларирования при досмотре продукции, заявленной в нескольких декларациях", - сказано в сообщении.

Часть товаров имела схожие с изобразительными товарными знаками известной компании обозначения. Представители Lego заявили, что не давали права на использование своего логотипа и продажу партии игрушек подавшей декларацию организации.

По факту происшествия возбудили административное дело.

Отмечается, что с начала 2018 года ростовская таможня выявила более 2 миллионов единиц контрафактной продукции.

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#Новости#Происшествия
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