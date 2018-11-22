Почти 6,5 тыс контрафактных конструкторов Lego изъяли в Ростове

"Сомнения в законности поставок возникли у сотрудников ростовского центра электронного декларирования при досмотре продукции, заявленной в нескольких декларациях", - сказано в сообщении.
Часть товаров имела схожие с изобразительными товарными знаками известной компании обозначения. Представители Lego заявили, что не давали права на использование своего логотипа и продажу партии игрушек подавшей декларацию организации.
По факту происшествия возбудили административное дело.
Отмечается, что с начала 2018 года ростовская таможня выявила более 2 миллионов единиц контрафактной продукции.
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