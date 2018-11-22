rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября 2018, 08:31

Published 22 ноября 2018, 08:31

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовские рэперы посоветовали Хаски следить за языком

22 ноября 2018, 08:31
Выступающему под псевдонимом Хаски рэперу Дмитрию Кузнецову стоит чаще прибегать к самоцензуре, сообщил RostovGazeta рэпер Олег Груз.

В Ростове во вторник у Хаски прошел концерт, во время которого, по словам рэпера, полиция отключила свет и звук. Хаски продолжил концерт, несмотря на обстоятельства. Позже в МВД опровергли срыв концерта. А уже вечером в среду у рэпера не состоялось выступление в краснодарском клубе Bounce снова из-за отключения света. Толпа фанатов потребовала Хаски выйти на улицу, после чего рэпер залез на машину и начал читать тексты. После нескольких исполненных треков его увезла полиция. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста за нарушение общественного порядка, и есть шанс, что его концертный тур будет сорван.

Рэперы из Ростова считают, что Хаски сам виноват в задержании и срыве концертов, так как не следит за языком.

"На нем наша власть показывает, что необходима самоцензура. Сам он никакого примера людям не подает, пример подают на нем", - сказал Груз. Он добавил, что Хаски - это продолжение истории таких групп, как "Кровосток" и "25/17".

"Власть взялась за молодежь. Особенно за любого толка радикалов", - пояснил он. По его словам, в этой ситуации не нужно кого-либо поддерживать: ни полицию, ни Хаски.

"Его пример - другим наука! Чтобы остальным было не повадно, Хаски посадили на цепь", - заявил собеседник.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика