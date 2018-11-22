Ростовские рэперы посоветовали Хаски следить за языком

Posted 22 ноября 2018, 08:31
Published 22 ноября 2018, 08:31
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В Ростове во вторник у Хаски прошел концерт, во время которого, по словам рэпера, полиция отключила свет и звук. Хаски продолжил концерт, несмотря на обстоятельства. Позже в МВД опровергли срыв концерта. А уже вечером в среду у рэпера не состоялось выступление в краснодарском клубе Bounce снова из-за отключения света. Толпа фанатов потребовала Хаски выйти на улицу, после чего рэпер залез на машину и начал читать тексты. После нескольких исполненных треков его увезла полиция. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста за нарушение общественного порядка, и есть шанс, что его концертный тур будет сорван.
Рэперы из Ростова считают, что Хаски сам виноват в задержании и срыве концертов, так как не следит за языком.
"На нем наша власть показывает, что необходима самоцензура. Сам он никакого примера людям не подает, пример подают на нем", - сказал Груз. Он добавил, что Хаски - это продолжение истории таких групп, как "Кровосток" и "25/17".
"Власть взялась за молодежь. Особенно за любого толка радикалов", - пояснил он. По его словам, в этой ситуации не нужно кого-либо поддерживать: ни полицию, ни Хаски.
"Его пример - другим наука! Чтобы остальным было не повадно, Хаски посадили на цепь", - заявил собеседник.