Ростовские рэперы посоветовали Хаски следить за языком

В Ростове во вторник у Хаски прошел концерт, во время которого, по словам рэпера, полиция отключила свет и звук. Хаски продолжил концерт, несмотря на обстоятельства. Позже в МВД опровергли срыв концерта. А уже вечером в среду у рэпера не состоялось выступление в краснодарском клубе Bounce снова из-за отключения света. Толпа фанатов потребовала Хаски выйти на улицу, после чего рэпер залез на машину и начал читать тексты. После нескольких исполненных треков его увезла полиция. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста за нарушение общественного порядка, и есть шанс, что его концертный тур будет сорван.