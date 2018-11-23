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Posted 23 ноября 2018, 14:51

Published 23 ноября 2018, 14:51

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Комбикормовый завод "Лиман" в Ростове признали банкротом

23 ноября 2018, 14:51
Завод гранулированных комбикормов имени Анипкина "Лиман" в Ростове-на-Дону признали банкротом, следует из сведений электронной картотеки.

"С исковым заявлением на сумму более 36 миллионов рублей в Арбитражный суд Ростовской области обратилось АО "Автовазбанк", - сказано в сообщении.

В отношении завода ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего, отчет которого рассмотрят на судебном заседании весной 2019 года.

АО "Лиман" существует с 1992 года, главной деятельностью компании является производство кормов для сельскохозяйственных животных.

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