Комбикормовый завод "Лиман" в Ростове признали банкротом

Posted 23 ноября 2018, 14:51
Published 23 ноября 2018, 14:51
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
"С исковым заявлением на сумму более 36 миллионов рублей в Арбитражный суд Ростовской области обратилось АО "Автовазбанк", - сказано в сообщении.
В отношении завода ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего, отчет которого рассмотрят на судебном заседании весной 2019 года.
АО "Лиман" существует с 1992 года, главной деятельностью компании является производство кормов для сельскохозяйственных животных.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]