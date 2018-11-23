Неделя в Ростове: день без абортов, рэпер-неудачник, епархия "отжимает" землю музея

Posted 23 ноября 2018, 14:54
Published 23 ноября 2018, 14:54
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
На неделе митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий призвал общественность хотя бы на день отказаться от абортов.
Пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский пояснил причину такого заявления, он рассказал, что в других городах существует подобная практика. Так, в Ярославле и Костроме государственные и частные медицинские учреждения приостанавливают оказание услуг по прерыванию беременности. По словам Петровского, отказ только на один день проблему не устранит, но привлечет внимание государственных органов.
Ранее Меркурий призывал запретить оплату абортов из бюджетных денег.
С приездом в Ростов-на-Дону известного в узких кругах рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) начались проблемы, которые он не может разрешить до сих пор. Хаски является хип-хоп-исполнителем из Улан-Удэ, у него мрачные тексты и сложная рифмовка.
Изначально по требованию госструктур на Youtube заблокировали один из его клипов, после чего он приехал с концертом в Ростов. По словам организаторов, полицейские не пускали зрителей, выключили свет, пригрозили подкинуть наркотики. В соцсетях, кстати, среди фанатов не было практически никакого обсуждения на эту тему. А в полиции заявили, что не вставляли палки в колеса артисту и не причастны к этим событиям. Концерт все же прошел, но в акустическом режиме.
После этого рэпер поехал на выступление в Краснодар, где был задержан. В соцсетях писали, что в клубе опять выключили свет, тогда Хаски вышел на улицу, забрался на чужой автомобиль и начал зачитывать свои тексты там, но попался в руки правоохранителей. Исполнитель в отделении отказался от медосвительствования, на него составили три административных протокола за нарушение общественного порядка. Из-за этого может быть сорван его концертный тур по нескольким городам, уже было отменено выступление в Волгограде.
Ростовские рэперы заявили, что Хаски сам виноват в задержании и срыве концертов, так как не следит за языком. По словам исполнителей, власть показывает, что нужна самоцензура.
Епархия региона решила судиться с областным Росреестром из-за земельного участка на территории храма в Аксайском районе. Дело в том, что на территории церкви святых апостолов Петра и Павла в станице Старочеркасской выделен участок, он является собственностью Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Епархия потребовала исключить из госреестра недвижимости этот участок. Она хочет добиться прекращения права бессрочного пользования землей.
Даты заседания пока не назначили, заинтересованные по делу структуры не смогли прокомментировать эту ситуацию.
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