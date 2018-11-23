Неделя в Ростове: день без абортов, рэпер-неудачник, епархия "отжимает" землю музея

После этого рэпер поехал на выступление в Краснодар, где был задержан. В соцсетях писали, что в клубе опять выключили свет, тогда Хаски вышел на улицу, забрался на чужой автомобиль и начал зачитывать свои тексты там, но попался в руки правоохранителей. Исполнитель в отделении отказался от медосвительствования, на него составили три административных протокола за нарушение общественного порядка. Из-за этого может быть сорван его концертный тур по нескольким городам, уже было отменено выступление в Волгограде.