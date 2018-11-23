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Ростовчанка проглотила жезл ГИБДД ради третьего размера груди

23 ноября 2018, 12:31
Фото: instagram.com/masha_voodoo
Жительница Ростова "проглотила" жезл сотрудника ГИБДД ради бесплатной операции по увеличению груди до третьего размера, рассказала RostovGazeta участница конкурса Мария Форт (псевдоним).

Звездой соцсетей стала ростовчанка, решившаяся на отчаянный поступок ради бесплатного увеличения груди. Запись с глотанием жезла набрала в совокупности около миллиона просмотров. Марие 23 года, она узнала про конкурс где главным призом является операция по увеличению груди и решила принять участие. Девушкам предлагается снять видео, где они что-то глотают.

"Я смотрю на участниц - кто-то проглотил банан, кто-то огурец… Это скучно. Я придумала проглотить жезл, но при этом сотрудники ГИБДД должны были стать рядом со мной", - говорит Мария.

Первая попытка девушки провалилась - в Ростове полицейские отказались участвовать в этой авантюре. Тогда она отправилась за город, на трассе инспекторы транспортной полиции одолжили свой инструмент Марии, но сниматься в ролике наотрез отказались. Ростовчанка засунула в рот жезл, затем облизала его и вернула полицейским. Загрузив ролик в свой аккаунт в Instagram, она проснулась звездой.

"В одном из пабликов мое видео набрало более 800 тысяч просмотров. Многие пишут мне гадости, обзываются, но я не обращаю на это внимания и не расстраиваюсь", - делится Мария.

Позже она извинилась перед сотрудниками ГИБДД за свой поступок. У девушки первый размер груди, выиграв в конкурсе, она хочет увеличить грудь до третьего размера.

"У меня нет комплексов по поводу груди, просто я бы хотела немного увеличить ее", - рассказывает она.

Сами организаторы конкурса не ожидали такого хайпа, признается Мария. Итоги будут подведены 10 декабря, победительница отправится в столицу, где и будет проведена операция.

#Новости#Общество
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