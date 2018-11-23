Ростовчанка проглотила жезл ГИБДД ради третьего размера груди

Первая попытка девушки провалилась - в Ростове полицейские отказались участвовать в этой авантюре. Тогда она отправилась за город, на трассе инспекторы транспортной полиции одолжили свой инструмент Марии, но сниматься в ролике наотрез отказались. Ростовчанка засунула в рот жезл, затем облизала его и вернула полицейским. Загрузив ролик в свой аккаунт в Instagram, она проснулась звездой.