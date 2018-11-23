Ростовчанка проглотила жезл ГИБДД ради третьего размера груди

Звездой соцсетей стала ростовчанка, решившаяся на отчаянный поступок ради бесплатного увеличения груди. Запись с глотанием жезла набрала в совокупности около миллиона просмотров. Марие 23 года, она узнала про конкурс где главным призом является операция по увеличению груди и решила принять участие. Девушкам предлагается снять видео, где они что-то глотают.
"Я смотрю на участниц - кто-то проглотил банан, кто-то огурец… Это скучно. Я придумала проглотить жезл, но при этом сотрудники ГИБДД должны были стать рядом со мной", - говорит Мария.
Первая попытка девушки провалилась - в Ростове полицейские отказались участвовать в этой авантюре. Тогда она отправилась за город, на трассе инспекторы транспортной полиции одолжили свой инструмент Марии, но сниматься в ролике наотрез отказались. Ростовчанка засунула в рот жезл, затем облизала его и вернула полицейским. Загрузив ролик в свой аккаунт в Instagram, она проснулась звездой.
"В одном из пабликов мое видео набрало более 800 тысяч просмотров. Многие пишут мне гадости, обзываются, но я не обращаю на это внимания и не расстраиваюсь", - делится Мария.
Позже она извинилась перед сотрудниками ГИБДД за свой поступок. У девушки первый размер груди, выиграв в конкурсе, она хочет увеличить грудь до третьего размера.
"У меня нет комплексов по поводу груди, просто я бы хотела немного увеличить ее", - рассказывает она.
Сами организаторы конкурса не ожидали такого хайпа, признается Мария. Итоги будут подведены 10 декабря, победительница отправится в столицу, где и будет проведена операция.