Сбербанк подсчитал, сколько процентов жителей Ростовской области страхуют свои дома

Posted 23 ноября 2018, 08:34
Published 23 ноября 2018, 08:34
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В исследовании говорится, что в среднем по стране охват страхованием частных домов составляет порядка 15%. При этом почти в половине российских регионов застраховано не более 10% домов, а в 20 субъектах РФ их доля составляет не больше 1%.
Так, более ответственно к защите своего жилья подходят жители Республики Мордовия, которые страхуют почти 60% строений. В Вологодской, Костромской и Ивановской областях более половины собственников строений заключают договоры страхования имущества.
Также в девяти российских субъектах охват частных строений страхованием втрое выше общероссийского показателя. В основном это те регионы, где 40% населения относится к сельским жителям, и где вероятность пожаров довольно высокая.
При этом, как показывает статистика по выплатам, 90% страховых событий приходится на пожары и стихийные бедствия.
Однако огромная часть жилого фонда не застрахована. Тем не менее, каждый российский регион подвержен различным природным катаклизмам. Достаточно вспомнить мощный ураган, который обрушился на Краснодарский край, где, к слову, страховой защитой обеспечены лишь 5% жилых строений. В результате региональные власти выплатили пострадавшим от стихии порядка миллиарда рублей компенсаций.
По словам руководителя направления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование " Валерии Юровой, на сегодняшний день на рынке представлено огромное количество предложений по страхованию имущества граждан. "На величину страховой премии могут повлиять такие факторы, как страховая сумма, набор страховых рисков, перечень застрахованного имущества и дополнительных строений. Например, в СК "Сбербанк страхование" можно приобрести "коробочный" страховой продукт, который позволит застраховать большинство домов на общую страховую сумму — до 1,25 млн руб. Полис стоимостью от 3 тыс. рублей в год можно приобрести в любом отделении Сбербанка. Помимо классической страховой защиты, полисы страхования имущества включают в себя дополнительный сервис, позволяющий получать консультации по вопросам эксплуатации жилья неограниченное количество раз в течение срока действия договора", - пояснила она.
Старший управляющий директор блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Дмитрий Горшков напомнил, что уже в следующем году на территории страны будет запущена система добровольного страхования жилья с поддержкой государства в рамках принятого в текущем году закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. "Данная система предполагает разработку регионами собственных программ страхования жилья с учетом территориальной специфики. Мы рассчитываем, что результатом станет существенное увеличение охвата частного жилья страхованием, что позволит возмещать ущерб от стихийных бедствий не из бюджета, а за счет выплат страховых компаний", - отметил Дмитрий Горшков.
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