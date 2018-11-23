Сбербанк подсчитал, сколько процентов жителей Ростовской области страхуют свои дома

По словам руководителя направления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование " Валерии Юровой, на сегодняшний день на рынке представлено огромное количество предложений по страхованию имущества граждан. "На величину страховой премии могут повлиять такие факторы, как страховая сумма, набор страховых рисков, перечень застрахованного имущества и дополнительных строений. Например, в СК "Сбербанк страхование" можно приобрести "коробочный" страховой продукт, который позволит застраховать большинство домов на общую страховую сумму — до 1,25 млн руб. Полис стоимостью от 3 тыс. рублей в год можно приобрести в любом отделении Сбербанка. Помимо классической страховой защиты, полисы страхования имущества включают в себя дополнительный сервис, позволяющий получать консультации по вопросам эксплуатации жилья неограниченное количество раз в течение срока действия договора", - пояснила она.