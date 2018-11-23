rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Южная Корея наймет рабочих из КНДР для соединения железных дорог

23 ноября 2018, 12:48
Фото: pixabay.com
Южнокорейские власти планируют нанять рабочих из КНДР для проекта соединения железных дорог двух стран.

Как передает газета «Известия», в соответствии с проектом бюджета южнокорейского министерства объединения, на оплату труда и стройматериалы будет выделено 109 млрд вон. Это составляет $96,5 млн.

Отмечается, что строительство соединяющего участка запланировано на 2019 год и рассчитано на пять лет. К проекту будут привлечены рабочие из Северной Кореи, что противоречит санкциям Совбеза ООН, которые введены против КНДР.

Кроме того, лидеры Южной и Северной Кореи впервые за более чем десять лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом 27 апреля. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Декларативно было установлено сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

Следующие переговоры политиков прошли в Пхеньяне 19 сентября. В результате было подписано всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое предусматривало денуклеаризацию полуострова.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28