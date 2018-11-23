Южная Корея наймет рабочих из КНДР для соединения железных дорог

Кроме того, лидеры Южной и Северной Кореи впервые за более чем десять лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом 27 апреля. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Декларативно было установлено сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.