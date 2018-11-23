Южная Корея наймет рабочих из КНДР для соединения железных дорог

Как передает газета «Известия», в соответствии с проектом бюджета южнокорейского министерства объединения, на оплату труда и стройматериалы будет выделено 109 млрд вон. Это составляет $96,5 млн.
Отмечается, что строительство соединяющего участка запланировано на 2019 год и рассчитано на пять лет. К проекту будут привлечены рабочие из Северной Кореи, что противоречит санкциям Совбеза ООН, которые введены против КНДР.
Кроме того, лидеры Южной и Северной Кореи впервые за более чем десять лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом 27 апреля. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Декларативно было установлено сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.
Следующие переговоры политиков прошли в Пхеньяне 19 сентября. В результате было подписано всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое предусматривало денуклеаризацию полуострова.