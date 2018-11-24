Банки в Ростовской области почти вдвое увеличили выдачу кредитных карт

По этому показателю регион занял 11 строчку в списке российских регионов. При этом, по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года, количество выданных кредитных карт выросло в Ростовской области на 86,9%.
В общей сложности в России было выдано 7,67 миллиона кредитных карт, что на 66,6% больше, чем годом ранее. Традиционно наибольшее число карт было выдано в Москве - 470,2 тысячи единиц и Московской области - 362,5 тысячи карт. На третьем месте оказался соседний Краснодарский край с показателем в 281,2 тысячи карт.
"При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 года была зафиксирована в Тульской области (+106,3%), Республике Башкортостан (+104,7%), а также в Оренбургской (+103,5%) и Саратовской (+101,6%) областях", - сказано в исследовании.
р2