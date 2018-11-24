Банки в Ростовской области почти вдвое увеличили выдачу кредитных карт

В общей сложности в России было выдано 7,67 миллиона кредитных карт, что на 66,6% больше, чем годом ранее. Традиционно наибольшее число карт было выдано в Москве - 470,2 тысячи единиц и Московской области - 362,5 тысячи карт. На третьем месте оказался соседний Краснодарский край с показателем в 281,2 тысячи карт.