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Posted 24 ноября 2018, 09:57

Published 24 ноября 2018, 09:57

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

В Ростове завершился ремонт дорог на 45 улицах

24 ноября 2018, 09:57
В Ростове-на-Дону специалисты завершили ремонт дорог на 45 улицах, сообщили в горадминистрации.

"В том числе, работы завершились на проспектах Космонавтов, Семашко, Королева, Шолохова, улицах 14-я линия, Возрождения, Зенитчиков, Мартовицкого, Краснокурсантская, Балакирева, Лермонтовская, 1-й Конной Армии, в переулке Соборный, на площади Комбайностроителей, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в текущем году в программу работ включено 48 объектов. Сейчас идет ремонт в переулках Днепровском, Гвардейский, Беломорский.

В результате экономии от проведенных конкурсных процедур, ремонт пяти объектов был включен в программу дополнительно.

Все работы проходят в круглосуточном режиме. Они завершатся к 1 декабря.

#Общество#Новости
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