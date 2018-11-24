В Ростове завершился ремонт дорог на 45 улицах

Posted 24 ноября 2018, 09:57
Published 24 ноября 2018, 09:57
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
"В том числе, работы завершились на проспектах Космонавтов, Семашко, Королева, Шолохова, улицах 14-я линия, Возрождения, Зенитчиков, Мартовицкого, Краснокурсантская, Балакирева, Лермонтовская, 1-й Конной Армии, в переулке Соборный, на площади Комбайностроителей, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в текущем году в программу работ включено 48 объектов. Сейчас идет ремонт в переулках Днепровском, Гвардейский, Беломорский.
В результате экономии от проведенных конкурсных процедур, ремонт пяти объектов был включен в программу дополнительно.
Все работы проходят в круглосуточном режиме. Они завершатся к 1 декабря.
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