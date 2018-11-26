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Posted 26 ноября 2018, 08:30

Published 26 ноября 2018, 08:30

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Каналы контрабанды наркотиков из Европы перекрыли в Ростовской области

26 ноября 2018, 08:30
В Ростовской области выявили два случая контрабанды наркотических веществ из стран Евросоюза, сообщило ЮТУ.

"Сотрудники Ростовской таможни и Линейного отдела МВД России на водном транспорте выявили случаи поставки синтетического наркотика из Великобритании и психотропных веществ из Германии", - сказано в сообщении.

В первом случае поставками занимался гражданин России, во втором - Украины.

Отмечается, что обоих фигурантов задержали и возбудили в отношении них уголовные дела.

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