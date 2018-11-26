Лабораторные крысы в Ростове помогут диагностировать рак

Во вторник в Ростове представят новый аппаратно-программный комплекс для скрининга онкологических заболеваний. Он позволяет выявлять признаки рака легких на ранней стадии с большой степенью эффективности, утверждают разработчики.
В работе комплекса используются лабораторные крысы. Пациенту нужно выдохнуть воздух, который дают понюхать животным с вживленными в мозг электродами. Мозг крысы фиксирует маркеры онкозаболеваний и реагирует на них. Компьютер при помощи нейронной сети дешифрует сигналы мозга животного и выдает результат.
"На процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут", - сообщают авторы методики.
Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов говорит, что новый российский комплекс диагностики рака не имеет аналогов в мире. Он позволяет выявлять заболевание в пять раз точнее и эффективнее существующих методик.