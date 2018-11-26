Лабораторные крысы в Ростове помогут диагностировать рак

В работе комплекса используются лабораторные крысы. Пациенту нужно выдохнуть воздух, который дают понюхать животным с вживленными в мозг электродами. Мозг крысы фиксирует маркеры онкозаболеваний и реагирует на них. Компьютер при помощи нейронной сети дешифрует сигналы мозга животного и выдает результат.