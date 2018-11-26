Отраслевой сельскохозяйственный хаб запустили на Юге РФ

"Агропромышленный комплекс – один из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики на юге России. Важную роль в этом играет конструктивное взаимодействие с финансовыми структурами. Сельское хозяйство и пищевая промышленность – это четверть кредитного портфеля Юго-Западного банка. Потенциал формируется благодаря высоким объемам производства зерновых и масличных культур, развитой инфраструктуре и логистическому положению. Благодаря поддержке банка в южных территориях реализован ряд производственных и инфраструктурных проектов, которые также стали частью аналитической базы для нашего отраслевого хаба", - рассказал Титов.