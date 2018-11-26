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Posted 26 ноября 2018, 10:55

Published 26 ноября 2018, 10:55

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Отраслевой сельскохозяйственный хаб запустили на Юге РФ

26 ноября 2018, 10:55
Отраслевой хаб запустил Сбербанк для своих клиентов на Юге России, сообщил пресс-центр компании.

Хаб, при помощи которого клиенты банка могут выбрать наиболее выгодные направления развития дела и самые эффективные методы реализации проектов, начал работу в ноябре.

По словам председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгения Титова, банк создает сервисы, помогающие клиентам решать комплексные и стратегические задачи. Предложения от Сбербанка позволяют найти партнеров и покупателей за рубежом, ознакомиться с новыми возможностями для бизнеса и инструментами для снижения рисков.

"Агропромышленный комплекс – один из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики на юге России. Важную роль в этом играет конструктивное взаимодействие с финансовыми структурами. Сельское хозяйство и пищевая промышленность – это четверть кредитного портфеля Юго-Западного банка. Потенциал формируется благодаря высоким объемам производства зерновых и масличных культур, развитой инфраструктуре и логистическому положению. Благодаря поддержке банка в южных территориях реализован ряд производственных и инфраструктурных проектов, которые также стали частью аналитической базы для нашего отраслевого хаба", - рассказал Титов.

На прошедшей в Москве отраслевой конференции обсудили реализацию поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи - расширение доли России на мировом рынке до $45 миллиардов в финансовом эквиваленте. Для достижения поставленной цели свои усилия объединят Сбербанк, представители агропромышленного комплекса и власти.

В частности, речь идет о льготном кредитовании и продвижении российской продукции на международных рынках. Сбербанк предлагает решения для любой отрасли комплекса и проводит глубокий анализ каждого проекта.

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#Экономика#Новости
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