Погибшего дельфина не жарили на костре в Таганроге - эксперт

Найденный на берегу Таганрогского залива Ростовской области труп дельфина не был поджарен на костре, заявил RostovGazeta доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин.

Ранее в соцсетях очевидцы выложили фотографию мертвого млекопитающего чёрного цвета. Цвет трупа дельфина вызвал множество споров. Некоторые посчитали, что азовку могли поджарить на костре. Однако эксперт развеял эти слухи. «Дельфин пролежал более трёх недель- отсюда такой чёрный цвет. Это трупные пятна. Не думаю, что дельфина кто-то жарил», - отметил Дудкин. В Таганроге часто находят мертвых дельфинов, предыдущий случай произошел в начале ноября.