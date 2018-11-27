Уникальная выставка тактильных картин открылась на Юге России

Posted 27 ноября 2018, 15:48
Published 27 ноября 2018, 15:48
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Выставка была открыта при поддержке Сбербанка, ее можно будет посетить до 23 декабря. Она получила название "Видеть невидимое".
"Для посетителей представили произведения художников разных эпох. При создании применялись инновационные технологии для незрячих и слабовидящих людей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подготовлены полотна таких художников, как Сандро Боттичелли, Кранаха Старшего, Пабло Пикассо. Выставка является передвижной и единственной в своем роде в России.
Примечательно, что в каждом городе специалисты выбирают местную картину и создают копию, адаптированную для незрячих людей. Снимок оригинала обрабатывают специальным образом, после чего подбираются текстуры.
Сейчас выставка проходит в Краснодарском краевом художественном музее им. Фёдора Коваленко. Копию выбранной местной картины оставят учреждению.По данным пресс-службы, вход на выставку бесплатный.
"Впервые выставка открылась 13 ноября 2016 года во Всемирный день незрячих и слабовидящих людей в Москве. Краснодар – 15-й город в гастрольном туре выставки по России. Искусство должно быть доступно каждому. Современные технологии в буквальном смысле позволяют людям с нарушением зрения прикоснуться к искусству и представить картины. Для людей с обычным зрением – это возможность быть едиными с теми, кто нуждается в особом внимании и заботе", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.