Уникальная выставка тактильных картин открылась на Юге России

"Впервые выставка открылась 13 ноября 2016 года во Всемирный день незрячих и слабовидящих людей в Москве. Краснодар – 15-й город в гастрольном туре выставки по России. Искусство должно быть доступно каждому. Современные технологии в буквальном смысле позволяют людям с нарушением зрения прикоснуться к искусству и представить картины. Для людей с обычным зрением – это возможность быть едиными с теми, кто нуждается в особом внимании и заботе", - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.