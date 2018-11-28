Инвестиции в экономику и соцсферу Ростовской области упали на 30%

Так, в сопоставимой оценке объем инвестиций составил 70,8% процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. При этом более 70% инвестиций были освоены крупными и средними организациями.Порядка 42% общего объема инвестиций крупных и средних организаций были направлены в развитие обрабатывающих производств, а также предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, и осуществляющим транспортировку и хранение.