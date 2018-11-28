Инвестиции в экономику и соцсферу Ростовской области упали на 30%

Posted 28 ноября 2018, 17:29
Published 28 ноября 2018, 17:29
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Так, в сопоставимой оценке объем инвестиций составил 70,8% процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. При этом более 70% инвестиций были освоены крупными и средними организациями.Порядка 42% общего объема инвестиций крупных и средних организаций были направлены в развитие обрабатывающих производств, а также предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, и осуществляющим транспортировку и хранение.
Одним из основных направлений инвестиционной деятельности региона является жилищное строительство. За январь-сентябрь 2018 года в Ростовской области было построено 20,2 тысячи квартир общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров, что на 1,2% выше прошлогоднего показателя.
"Кроме того, были построены линии электропередачи общей протяженностью 114,5 километра, радиорелейные линии связи протяженностью более 1,12 тысячи километров, волоконно-оптические линии связи протяженностью 859,5 километра, торговые предприятия площадью 26,7 тысячи квадратных метров, предприятия общепита на 170 посадочных мест, зерносеменохранилища на 29,9 тысячи тонн, общетоварные склады площадью 5,7 тысячи квадратных метров", - сказано в сообщении.
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