Строительство конноспортивной школы и базы ФК "Ростов" начнется в 2019 году

Posted 28 ноября 2018, 14:31
Published 28 ноября 2018, 14:31
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"На левобережье Ростова уже определили участки под стройработы. Школа расположится на территории в 14,4 гектара, общая сумма инвестиций составит 483 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что тренировочная база будет построена на площади 18 гектаров. За три года на строительство перечислят 473,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрены общежития для ФК "Ростов", детская футбольная академия, 9 тренировочных полей, из них 7 - с натуральным покрытием.
Проектно-изыскательские работы завершатся до ноября 2019 года.