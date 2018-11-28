Строительство конноспортивной школы и базы ФК "Ростов" начнется в 2019 году

Отмечается, что тренировочная база будет построена на площади 18 гектаров. За три года на строительство перечислят 473,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрены общежития для ФК "Ростов", детская футбольная академия, 9 тренировочных полей, из них 7 - с натуральным покрытием.