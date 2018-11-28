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Posted 28 ноября 2018, 14:31

Published 28 ноября 2018, 14:31

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Строительство конноспортивной школы и базы ФК "Ростов" начнется в 2019 году

28 ноября 2018, 14:31
В Ростовской области в следующем году будет дан старт строительству конноспортивной школы и базы футбольного клуба "Ростов", сообщает правительство региона.

"На левобережье Ростова уже определили участки под стройработы. Школа расположится на территории в 14,4 гектара, общая сумма инвестиций составит 483 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тренировочная база будет построена на площади 18 гектаров. За три года на строительство перечислят 473,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрены общежития для ФК "Ростов", детская футбольная академия, 9 тренировочных полей, из них 7 - с натуральным покрытием.

Проектно-изыскательские работы завершатся до ноября 2019 года.

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