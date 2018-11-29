Более 40 новых спектаклей поставят в Ростовской области в Год театра

Posted 29 ноября 2018, 08:07
Published 29 ноября 2018, 08:07
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
"Новые спектакли покажут в девяти муниципальных и государственных театрах региона", - сказано в сообщении.
На мероприятия, утвержденные в разработанном плане, предусмотрено 443 миллиона рублей. Средства направят на обновление оборудования объектов культуры, постановки, гастроли и проведение фестивалей.
В частности, впервые проведут фестиваль "20 лет на Большой Садовой", кроме того, запланированы театральный фестиваль-конкурс "Мельпомена", благотворительный фестиваль спектаклей для детей "Волшебный мир сказки" и другие.
Всего в регионе в рамках года театра пройдет свыше 200 мероприятий.
Отмечается, что торжественное открытие Года театра в Ростовской области пройдет 13 декабря.
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