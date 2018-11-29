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Posted 29 ноября 2018, 08:07

Published 29 ноября 2018, 08:07

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Более 40 новых спектаклей поставят в Ростовской области в Год театра

29 ноября 2018, 08:07
В 2019 году, объявленном в России Годом театра, в Ростовской области представят более 40 новых постановок, сообщило областное правительство.

"Новые спектакли покажут в девяти муниципальных и государственных театрах региона", - сказано в сообщении.

На мероприятия, утвержденные в разработанном плане, предусмотрено 443 миллиона рублей. Средства направят на обновление оборудования объектов культуры, постановки, гастроли и проведение фестивалей.

В частности, впервые проведут фестиваль "20 лет на Большой Садовой", кроме того, запланированы театральный фестиваль-конкурс "Мельпомена", благотворительный фестиваль спектаклей для детей "Волшебный мир сказки" и другие.

Всего в регионе в рамках года театра пройдет свыше 200 мероприятий.

Отмечается, что торжественное открытие Года театра в Ростовской области пройдет 13 декабря.

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#Культура#Новости
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