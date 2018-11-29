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Posted 29 ноября 2018, 09:45

Published 29 ноября 2018, 09:45

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Дорогу в Аксае продоложили через столбы ЛЭП

29 ноября 2018, 09:45
В Аксае Ростовской области дорожники продолжили новый асфальт прямо через бетонные столбы, сообщили местные жители в соцсети "ВКонтакте".

"Это русская смекалка. Дорогу делали в Аксае", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором видно новую дорогу. Посередине стоят столбы на всем ее протяжении.

Пользователи в комментариях пошутили, что это не столбы, а "стоячие полицейские". Другие назвали их разделительной полосой.

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#Общество#Новости
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