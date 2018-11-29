Порядка 30 домов Астрахани остались без отопления из-за аварии на Кирова

Posted 29 ноября 2018, 17:27
Published 29 ноября 2018, 17:27
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Из-за необходимости проведения срочных ремонтных работ производством неотложных ремонтных работ на тепловой сети порядка 30 домов остались без горячей воды и отопления.
Так, с 16 часов прекращена подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение в дома на улицах Адмиралтейская Кирова, Свердлова, Советской Милиции, а также на Красной Набережной.
Устранить аварию и вернуть отопление в дома астраханцев обещают в течение нескольких часов.
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