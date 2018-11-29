Рейсовый автобус с иномаркой столкнулся на Кубани из-за снегопада, 6 чел пострадали

Posted 29 ноября 2018, 09:54
Published 29 ноября 2018, 09:54
Modified 1 октября, 13:57
Updated 1 октября, 13:57
"Из-за сильного снегопада и гололеда 36-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и допустила лобовое столкновение с автобусом", - сказано в сообщении.
От удара автобус слетел в кювет, где врезался в дерево. В ДТП пострадали 6 пассажиров автобуса и женщина-водитель Chevrolet. Среди доставленных в больницу есть несовершеннолетняя 2002 года рождения.
Напомним, на Кубани в связи с непогодой организовали оперативный штаб и привели в полную готовность все службы.
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