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В село Конобеево Воскресенского района провели газ

29 ноября 2018, 09:43
Фото: pixabay.com
Чуть больше года ушло у специалистов на то, чтобы проложить 24 километра газовых труб в село Конобеево Воскресенского района. Около двух тысяч человек смогут отказаться от дровяных и угольных печей.

Виталий Чехов, руководитель администрации Воскресенского района сообщил, что благодаря поддержке губернатора, “Мособлгаза” и активности жителей, удалось организовать снабжение села газом. Об этом 28 ноября сообщил телеканал 360.

Теперь к газу смогут подключиться 800 домов. К концу текущего года село Петровское также будет снабжено доступом к газу. В общей сложности в этом году в Подмосковье планируют завершить строительство 50 газопроводов.

Генеральный директор АО “Мособлгаз” Дмитрий Голубков сообщил, что почти каждый день производятся пуски, и запланированные объемы строительства реализуются в полной мере.

В течении ближайших семи лет в Воскресенском районе планируется подключение к газу еще шести поселений. Программа на 2025-й год, которая началась в 2005 году, включает в себя появление в Московской области 810 новых объектов газоснабжения. Совокупная длина проводов должна составить 4,5 тысячи км.

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