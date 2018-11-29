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В Удмуртской Республике произошло лобовое столкновение автомобилей

29 ноября 2018, 13:55
Фото: pxhere.com
Автомобили Peugeot и ВАЗ-2117 стали участниками лобового столкновения в Удмуртии. Телесные повреждения получил 62-летний водитель ВАЗа. ДТП случилось 27 ноября в Можгинском районе Удмуртии.

Первичные данные указывают на то, что 53-летний водитель Peugeot начал перестраиваться на встречную полосу для обгона, но не убедился в безопасности своих действий. Это повлекло столкновение. Об этом сообщила газета Дни.ру.

#Новости#Происшествия
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