В Удмуртской Республике произошло лобовое столкновение автомобилей
29 ноября 2018, 13:55
Фото: pxhere.com
Автомобили Peugeot и ВАЗ-2117 стали участниками лобового столкновения в Удмуртии. Телесные повреждения получил 62-летний водитель ВАЗа. ДТП случилось 27 ноября в Можгинском районе Удмуртии.
Первичные данные указывают на то, что 53-летний водитель Peugeot начал перестраиваться на встречную полосу для обгона, но не убедился в безопасности своих действий. Это повлекло столкновение. Об этом сообщила газета Дни.ру.