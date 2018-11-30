Министр транспорта Ростовской области назвал водителей причиной плохих дорог

«Мы как южный регион должны пользоваться этой практикой на наших дорогах, и такие ограничения постепенно вводятся, но тут вопрос уже в исполнительности и дисциплине. Ведь одна из проблем реализации таких ограничений - недостаточная внутренняя дисциплина водителей, которые занимаются грузоперевозками на профессиональном уровне», - сказал Иванов. Он добавил, что еще одна проблема заключается в сложности контроля соблюдения таких ограничений.