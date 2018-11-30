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Posted 30 ноября 2018, 07:48

Published 30 ноября 2018, 07:48

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Министр транспорта Ростовской области назвал водителей причиной плохих дорог

30 ноября 2018, 07:48
Министр транспорта в Ростове считает недостаточную внутреннюю дисциплину водителей, занимающихся грузоперевозками, одной из причин быстрой порчи дорог в области, сообщил на заседании комитета по строительству сам министр Андрей Иванов.

В 20 населенных пунктах Ростовской области более половины дорог находятся в плохом состоянии. На заседании комитета по строительству, что состоялось в четверг, обсудили возможные причины этого и некоторые способы решения.

В частности, озвучили необходимость введения в областную практику запрета езды большегрузов в теплое время года, потому как те быстро разрушают нагревшийся асфальт.

«Мы как южный регион должны пользоваться этой практикой на наших дорогах, и такие ограничения постепенно вводятся, но тут вопрос уже в исполнительности и дисциплине. Ведь одна из проблем реализации таких ограничений - недостаточная внутренняя дисциплина водителей, которые занимаются грузоперевозками на профессиональном уровне», - сказал Иванов. Он добавил, что еще одна проблема заключается в сложности контроля соблюдения таких ограничений.

«Ведь действительно, асфальт это полупластичный материал, тем более при наших средних температурах летом, и большегрузы в это время доставляют нам немало проблем», - подчеркнул он.

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