Министр транспорта Ростовской области назвал водителей причиной плохих дорог

Posted 30 ноября 2018, 07:48
Published 30 ноября 2018, 07:48
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В 20 населенных пунктах Ростовской области более половины дорог находятся в плохом состоянии. На заседании комитета по строительству, что состоялось в четверг, обсудили возможные причины этого и некоторые способы решения.
В частности, озвучили необходимость введения в областную практику запрета езды большегрузов в теплое время года, потому как те быстро разрушают нагревшийся асфальт.
«Мы как южный регион должны пользоваться этой практикой на наших дорогах, и такие ограничения постепенно вводятся, но тут вопрос уже в исполнительности и дисциплине. Ведь одна из проблем реализации таких ограничений - недостаточная внутренняя дисциплина водителей, которые занимаются грузоперевозками на профессиональном уровне», - сказал Иванов. Он добавил, что еще одна проблема заключается в сложности контроля соблюдения таких ограничений.
«Ведь действительно, асфальт это полупластичный материал, тем более при наших средних температурах летом, и большегрузы в это время доставляют нам немало проблем», - подчеркнул он.