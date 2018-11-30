Около 50% дорог в 20 населенных пунктах Ростовской области назвали непригодными

Posted 30 ноября 2018, 04:18
Published 30 ноября 2018, 04:18
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
«В 20 муниципальных образованиях области около 50% автодорог не соответствуют нормативным требованиям», - заявил Иванов. Он добавил, что в настоящее время общая протяженность дорог регионального межмуниципального значения Ростовской области составляет 7591 километров, из них не отвечает нормативным требованиям 3666 километров.
«Это составляет 48,3% от общей протяженности автомобильных дорог», - пояснил он.
Собеседник подчеркнул, что в свою очередь протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 26,981 километров, из них в плохом состоянии 11933 километров, то есть 44,2% от общей протяженности дорог.
Вопрос состояния дорог в области поднимался на заседании комитета по строительству, которое состоялось в четверг.
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