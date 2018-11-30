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Posted 30 ноября 2018, 15:57

Published 30 ноября 2018, 15:57

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

РПЦ считает причастным Константинополь к обыску Киевско-Печерской лавры

30 ноября 2018, 15:57
Заместитель главы синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался относительно проведения обыска украинскими спецслужбами в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Он заявил, что это мероприятие является частью плана Константинополя по принуждению глав канонической Церкви к участию в «объединительном соборе».

Телеканал «360» сообщает, что Балашов пояснил, что официальный Киев развернул свою деятельность с целью «добровольного» объединения всех православных Украины. Вместе с тем, представитель РПЦ не исключает вероятность того, что такую задачу поставил Синод Константинопольского патриархата.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли в дом митрополита Павла утром в пятницу, 30 ноября. Мероприятие проводится в рамках расследования дела о разжигании межконфессиональной вражды.

#Общество#Новости
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