РПЦ считает причастным Константинополь к обыску Киевско-Печерской лавры

Posted 30 ноября 2018, 15:57
Published 30 ноября 2018, 15:57
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
Он заявил, что это мероприятие является частью плана Константинополя по принуждению глав канонической Церкви к участию в «объединительном соборе».
Телеканал «360» сообщает, что Балашов пояснил, что официальный Киев развернул свою деятельность с целью «добровольного» объединения всех православных Украины. Вместе с тем, представитель РПЦ не исключает вероятность того, что такую задачу поставил Синод Константинопольского патриархата.
Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли в дом митрополита Павла утром в пятницу, 30 ноября. Мероприятие проводится в рамках расследования дела о разжигании межконфессиональной вражды.