РПЦ считает причастным Константинополь к обыску Киевско-Печерской лавры

Телеканал «360» сообщает, что Балашов пояснил, что официальный Киев развернул свою деятельность с целью «добровольного» объединения всех православных Украины. Вместе с тем, представитель РПЦ не исключает вероятность того, что такую задачу поставил Синод Константинопольского патриархата.