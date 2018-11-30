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Posted 30 ноября 2018, 19:16

Published 30 ноября 2018, 19:16

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

В Ростове маршрутный автобус протаранил три машины

30 ноября 2018, 19:16
В Ростове-на-Дону с горки скатилась маршрутка и врезалась в три автомобиля, сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"Авария произошла на проспекте Буденновском. Водитель маршрутки не смог ее завести, после чего транспорт покатился назад", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водитель смог вырулить на стоянку. О пострадавших информации не появлялось.

Автор публикации разместил фото, на котором видно, что автобус протаранил три машины. В том числе оказался поврежден внедорожник.

#Общество#Новости
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