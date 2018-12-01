Более полусотни домов в Астрахани остались без отопления и горячей воды

Внеплановые ремонтные работы привели к аварийному отключению от теплоснабжения нескольких десятков домов в Астрахани, говорится на сайте компании "Астраханские тепловые сети".

Так, без горячей воды и отопления остались жители 61 дома, расположенных по улице 1-я Железнодорожная, 8-я, Железнодорожная, 1-му проезду Нефтяников, 3-му проезд Нефтяников, улице Профсоюзная, Румынская, 4-я Железнодорожная. Вернуть тепло в дома коммунальщики обещают в течение дня. Напомним, что ранее из-за аварии на теплотрассе по улице Кирова в Астрахани также несколько домов остались без отопления в мороз. р2