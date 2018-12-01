Более полусотни домов в Астрахани остались без отопления и горячей воды

Posted 1 декабря 2018, 15:07
Published 1 декабря 2018, 15:07
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Так, без горячей воды и отопления остались жители 61 дома, расположенных по улице 1-я Железнодорожная, 8-я, Железнодорожная, 1-му проезду Нефтяников, 3-му проезд Нефтяников, улице Профсоюзная, Румынская, 4-я Железнодорожная.
Вернуть тепло в дома коммунальщики обещают в течение дня.
Напомним, что ранее из-за аварии на теплотрассе по улице Кирова в Астрахани также несколько домов остались без отопления в мороз.
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