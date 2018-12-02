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Posted 2 декабря 2018, 16:14

Published 2 декабря 2018, 16:14

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Карпин назвал атаку слабой стороной ФК "Ростов"

2 декабря 2018, 16:14
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" после матча с ЦСКА заявил, что слабой стороной их клуба является атака, рассказал тренер во время послематчевой пресс-конференции.

"Самое страшное происходит тогда, когда не создается моментов. У нас были возможности, особенно в первом тайме, но надо что-то менять", - пояснил Карпин.

Ответ прозвучал на вопрос о том, что ростовчане не забивают уже третью игру. Карпин пояснил, что необходимо каждый матч стараться набирать очки. По его словам, необходимо улучшать атаку, над этим команда будет работать на предстоящих сборах.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что счет оказался 0:0 в пользу "Ростова". Он добавил, что во втором тайме футболисты московского клуба были ближе к победе.

Игра состоялась в воскресенье на стадионе "Ростов-Арена" в рамках чемпионата России. Во время матча произошли два инцидента. Во время одного из них задержали фаната ЦСКА за взрыв петарды, во время второго - загорелось кресло на гостевой трибуне.

Сейчас ростовчане находятся на пятом месте в турнирной таблице, ЦСКА - на третьем.

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