Карпин назвал атаку слабой стороной ФК "Ростов"

Игра состоялась в воскресенье на стадионе "Ростов-Арена" в рамках чемпионата России. Во время матча произошли два инцидента. Во время одного из них задержали фаната ЦСКА за взрыв петарды, во время второго - загорелось кресло на гостевой трибуне.