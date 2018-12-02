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Posted 2 декабря 2018, 10:14

Published 2 декабря 2018, 10:14

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

Маршрутка и иномарка столкнулись в Краснодаре, 14 человек пострадали

2 декабря 2018, 10:14
ДТП с участием маршрутного такси и автомобиля Mazda произошло на улице Мира в Краснодаре, сообщается в городском паблике.

"ДТП случилось на углу Мира и Красноармейской", - сказано в сообщении.

Как пишут свидетели, водитель Mazda выворачивал с Красноармейской на красный сигнал светофора, а водитель маршрутки ехал по Мира на желтый. В результате аварии 14 человек пострадали, им оказали медицинскую помощь.

Напомним, в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае пострадали 6 человек.

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