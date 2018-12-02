"Ростов-Арену" в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА

Posted 2 декабря 2018, 15:02
Published 2 декабря 2018, 15:02
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Представитель ФК "Ростов" пояснил, что на такой шаг организаторы пошли из-за защитника московского клуба Родриго Бекао, который, по мнению фанатов, внешне похож на персонажа игры San Andreas. Речь идет о Си-Джее.
Так, на экране фанатов ЦСКА попросили не нарушать общественный порядок, иначе им пригрозили запретом на посещение матчей. После этого появилась картинка с несколькими американскими полицейскими и пять звезд. В игре они обозначают уровень розыска персонажа силовиками.
Матч проходит в рамках чемпионата России.