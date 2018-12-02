"Ростов-Арену" в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА

Так, на экране фанатов ЦСКА попросили не нарушать общественный порядок, иначе им пригрозили запретом на посещение матчей. После этого появилась картинка с несколькими американскими полицейскими и пять звезд. В игре они обозначают уровень розыска персонажа силовиками.