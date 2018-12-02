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Posted 2 декабря 2018, 15:02

Published 2 декабря 2018, 15:02

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

"Ростов-Арену" в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА

2 декабря 2018, 15:02
На стадионе "Ростов-Арена" в воскресенье во время матча "Ростов" - ЦСКА на большом экране заставки оформили в виде популярной компьютерной игры GTA, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Представитель ФК "Ростов" пояснил, что на такой шаг организаторы пошли из-за защитника московского клуба Родриго Бекао, который, по мнению фанатов, внешне похож на персонажа игры San Andreas. Речь идет о Си-Джее.

Так, на экране фанатов ЦСКА попросили не нарушать общественный порядок, иначе им пригрозили запретом на посещение матчей. После этого появилась картинка с несколькими американскими полицейскими и пять звезд. В игре они обозначают уровень розыска персонажа силовиками.

Матч проходит в рамках чемпионата России.

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