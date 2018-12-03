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Posted 3 декабря 2018, 05:06

Published 3 декабря 2018, 05:06

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Жители Ростова попросили построить музыкальную школу в Левенцовке

3 декабря 2018, 05:06
Житель Ростова-на-Дону обратился к властям с просьбой построить музыкальную школу в микрорайоне Левенцовский, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Левенцовка является развивающимся микрорайоном и здесь проживает множество детей. Сейчас уже строятся детсады и школы", - написал ростовчанин.

Он попросил включить в план развития микрорайона строительство детской музыкальной школы или дома творчества детей и молодежи.

На момент понедельника обращение поддержали 23 человека, 1 местный житель высказался против.

Петиции необходимо набрать не менее 500 голосов, чтобы ее рассмотрели власти.

#Общество#Новости
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