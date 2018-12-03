Жители Ростова попросили построить музыкальную школу в Левенцовке

Posted 3 декабря 2018, 05:06
Published 3 декабря 2018, 05:06
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Левенцовка является развивающимся микрорайоном и здесь проживает множество детей. Сейчас уже строятся детсады и школы", - написал ростовчанин.
Он попросил включить в план развития микрорайона строительство детской музыкальной школы или дома творчества детей и молодежи.
На момент понедельника обращение поддержали 23 человека, 1 местный житель высказался против.
Петиции необходимо набрать не менее 500 голосов, чтобы ее рассмотрели власти.