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Posted 4 декабря 2018, 11:00

Published 4 декабря 2018, 11:00

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Физлицо построит парк аттракционов на Левом берегу в Ростове

4 декабря 2018, 11:00
Физическое лицо выиграло право аренды участка под строительство парка аттракционов на Левом берегу в Ростове-на-Дону, следует из документов на сайте горадминистрации.

"Аукцион признали несостоявшимся, но единственный участник торгов Даниил Григорян подал полностью соответствующую требованиям заявку и получил право аренды", - сказано в документе.

Указанное физлицо не значится в базе данных, информации о Григоряне в открытых источниках тоже не имеется.

Участок площадью 2,3 гектара на Левобережной передали в аренду на 5 лет с ежегодной платой в 9,4 миллиона рублей.

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