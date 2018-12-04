rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2018, 22:46

Published 3 декабря 2018, 22:46

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Несколько десятков рейсов задержали и отменили в Краснодаре из-за погоды

3 декабря 2018, 22:46
Из-за сильного тумана в аэропорту Краснодара в понедельник, 3 декабря, были задержаны 8 рейсов на прилет и вылет, следует из сообщений на онлайн-табло.

Кроме того, еще 11 рейсов в течение дня были отменены по решению авиакомпаний. На запасных аэродромах, расположенных в Сочи, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Трабзоне и Анапе приземлились 8 самолетов, которые направлялись в Краснодар.

Тем не менее, видимость на взлетно-посадочной полосе по-прежнему остается плохой.

По данным онлайн-табло, в настоящее время еще не прибыли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Еревана и других направлений.

р2

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика