Несколько десятков рейсов задержали и отменили в Краснодаре из-за погоды

Кроме того, еще 11 рейсов в течение дня были отменены по решению авиакомпаний. На запасных аэродромах, расположенных в Сочи, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Трабзоне и Анапе приземлились 8 самолетов, которые направлялись в Краснодар.