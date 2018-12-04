Несколько десятков рейсов задержали и отменили в Краснодаре из-за погоды

Posted 3 декабря 2018, 22:46
Published 3 декабря 2018, 22:46
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Кроме того, еще 11 рейсов в течение дня были отменены по решению авиакомпаний. На запасных аэродромах, расположенных в Сочи, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Трабзоне и Анапе приземлились 8 самолетов, которые направлялись в Краснодар.
Тем не менее, видимость на взлетно-посадочной полосе по-прежнему остается плохой.
По данным онлайн-табло, в настоящее время еще не прибыли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Еревана и других направлений.
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