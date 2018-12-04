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Posted 4 декабря 2018, 04:52

Published 4 декабря 2018, 04:52

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Ростовчане попросили установить таймеры на светофорах

4 декабря 2018, 04:52
Житель Ростова-на-Дону попросил власти оборудовать светофоры в городе таймерами, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Такие светофоры изначально должны появиться на перекрестках, где есть вафельная разметка. После этого можно оборудовать все устройства", - сказано в сообщении.

По мнению ростовчанина, это поможет повысить пропускную способность дорог и повысит безопасность дорожного движения. Обращение поддержали более 30 человек.

Петиции нужно набрать не менее 500 голосов, чтобы ее рассмотрели власти.

#Общество#Новости
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