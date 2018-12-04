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Posted 4 декабря 2018, 04:41

Published 4 декабря 2018, 04:41

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Власти Шахт незаконно продали участки земли в парке

4 декабря 2018, 04:41
В Ростовской области администрация Шахт незаконно продала с аукциона земельные участки, которые находятся на территории парка, сообщает прокуратура региона.

"Территорию городского парка признали зоной отдыха, что было отражено в Генеральном плане. Однако администрация не стала это учитывать, после чего поставила два земельных участка на кадастровый учет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что участки были проданы с аукциона для строительства многоквартирного дома. Тогда городская прокуратура обратилась в суд с требованием признать ничтожным договор купли-продажи.

Все требования были удовлетворены, но ответчик обжаловал это решение. В апелляции оно осталось без изменений.

"Исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения", - пояснили в прокуратуре.

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