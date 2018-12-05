Лазерные комплексы “Пересвет” заступили на дежурство в России

В 2017 года началось комплектование ВС РФ комплексами “Пересвет”, что является частью государственной программы вооружений. Оснащение войск комплексами сопровождалось мероприятиями по их освоению личным составом и формированием боевых расчетов. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.