Лазерные комплексы “Пересвет” заступили на дежурство в России

В 2017 года началось комплектование ВС РФ комплексами “Пересвет”, что является частью государственной программы вооружений. Оснащение войск комплексами сопровождалось мероприятиями по их освоению личным составом и формированием боевых расчетов. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.
Для работы с лазерными комплексами личный состав был направлен для переподготовки на промышленные предприятия и на базу Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
В ходе обучения личный состав отрабатывал действия по развертыванию техники и ее подготовке к использованию.