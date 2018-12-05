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Лазерные комплексы “Пересвет” заступили на дежурство в России

5 декабря 2018, 14:48
Фото: wikipedia.org
1 декабря текущего года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы “Пересвет 1”.

В 2017 года началось комплектование ВС РФ комплексами “Пересвет”, что является частью государственной программы вооружений. Оснащение войск комплексами сопровождалось мероприятиями по их освоению личным составом и формированием боевых расчетов. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.

Для работы с лазерными комплексами личный состав был направлен для переподготовки на промышленные предприятия и на базу Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В ходе обучения личный состав отрабатывал действия по развертыванию техники и ее подготовке к использованию.

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