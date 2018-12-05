Определены финалисты конкурса лучших социальных проектов Юга России по итогам 2018 г

3 декабря завершился отбор финалистов конкурса лучших социальных проектов Юга России по итогам 2018 года в рамках проекта «Социальные инвестиции Юга России: лучшие практики управления в некоммерческом секторе». Всего на конкурс было подано 70 заявок от НКО и предприятий, которые реализовывали социальные проекты в 2018 году. Основная задача конкурса – привлечение общественного внимания к наиболее значимым аспектам третьего сектора экономики. Ознакомиться с полным списком конкурсных проектов можно по ссылке.