Определены финалисты конкурса лучших социальных проектов Юга России по итогам 2018 г

3 декабря завершился отбор финалистов конкурса лучших социальных проектов Юга России по итогам 2018 года в рамках проекта «Социальные инвестиции Юга России: лучшие практики управления в некоммерческом секторе». Всего на конкурс было подано 70 заявок от НКО и предприятий, которые реализовывали социальные проекты в 2018 году. Основная задача конкурса – привлечение общественного внимания к наиболее значимым аспектам третьего сектора экономики. Ознакомиться с полным списком конкурсных проектов можно по ссылке.
Церемония награждения лауреатов конкурса пройдет 7 декабря в рамках пятой межрегиональной конференции «Социальные инвестиции Юга России: лучшие практики управления в некоммерческом секторе». Организатором мероприятия стал аналитический центр «Эксперт Юг» при поддержке АНО «Инновационные гуманитарные проекты», фонда грантов Президента Российской Федерации, компании «Амвей» и «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг».
Членами экспертного совета конкурса в этом году выступили: генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов, представитель по связям с общественностью ОАО "Филип Моррис Кубань" Татьяна Алишевич, глава региона «Амвей» Михаил Петров, президент фонда «Анастасия» Марина Шамара и др.
В номинации «Поддержка семьи» были выбраны следующие проекты: «Я особенный!» АНО «Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды», «Семейная школа РОСТа» крымской организации «РОСТ», «Солнечный круг» – школа для родителей «солнечных детей» АНО «Центр психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации».
Финалисты в номинации «Экология»: «Подари Земле дерево» - фонда «Экологическое развитие», «Жизнь в ладонях» азовской городской общественной организации «Феникс», «Чистые горы Кавказа» сочинского отделения всероссийской организации «Русское географическое сообщество».
В номинации «Профилактика болезней и создания здоровой среды»: «Я живой» АНО «Синяя птица», I региональный этап Всемирных детских Игр победителей Фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, «Комплексная реабилитационная программа для детей с ограниченными возможностями «Мама и дитя» Краснодарской организации «Колыбель сердец».
Финалисты номинации «Поддержка спорта»: Всероссийский конкурс-премия развития уличного современного спорта и творчества «КАРДО» общественной организации «ОФФБИТС», XVI Международный легкоатлетический парамарафон «Скифский берег» организации «Крымский республиканский инвалидный спортивный клуб «Лидер», «Лига волонтеров-профессионалов в сфере адаптивного спорта» организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Волгоградской области.
В номинации «Помощь социально незащищенным слоям населения»: «Служба помощи бездомным» ростовской благотворительной организации Православная служба помощи «Милосердие-на-Дону», Фестиваль Южного Федерального округа «Каждый ребёнок достоин пьедестала!» благотворительного фонда Елены Исинбаевой, «Отряд помощи» молодежной организации «Агентство молодежных инициатив».
В номинации «Поддержка культуры» финалистами стали: «Молодой МХАТ – Кубани» фонда «Вольное дело», «Открытая археология» благотворительного фонда «Наследие тысячелетий», «Сказка за сказкой» ростовского отделения Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
В номинации «Развитие городской среды и сервисов»: Третий благотворительный фестиваль «Добрый Ростов» благотворительного фонда «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся, «Строительство скейт-парка в г.Ростов-на-Дону» Выскребенцевых Алины и Марии, «Ростовский велопарад» ООО «Прокат в Ростове».
В номинации «Поддержка образования и науки»: «Снимая барьеры» АНО «Центр Суперперевода», Сообщество молодых педагогов «Time2Teach» Волгоградской некоммерческой ассоциации частных образовательных организаций, «Научный акселератор» АНО «ФИРОН».
В номинации «Социальное предпринимательство»: Клуб инновационного технического творчества «РОБОТРЕК» в городе Абинск Краснодарского края ИП Луизи Н.А., «Неограниченные возможности верхом на лошади» Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Конно-досуговый молодежный Эко-центр «Солнечная долина», «Аутизм - не приговор!» ИП Римская Т.О.
В номинации «Корпоративные социальные проекты» представлено 4 финалиста: «Внедрение дуальной системы обучения» ООО «КЛААС», «Я помогу» ПАО «Ростелеком» совместно с благотворительным фондом «Шаг вперед» и волонтерским объединением «Я помогу», Ежегодный благотворительный аукцион «Клуба добрых дел Сбербанка» краснодарского отделения ПАО «Сбербанк», «Добрый театр» публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».
Получить программу и зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке: http://expertsouth.ru/events/07-12-2018-pjataja-ezhegodnaja-mezhregio.html#register
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