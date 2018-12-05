Ростовчанин на "КамАЗе" насмерть задавил пешехода под Волгоградом

Posted 5 декабря 2018, 08:49
Published 5 декабря 2018, 08:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Инцидент произошел вечером в понедельник, житель Ростовской области, двигаясь на "КамАЗе", на 56-м километре трассы сбил находящегося на проезжей части пешехода", - сказано в сообщении.
Одежда 46-летнего пешехода не имела светоотражающих элементов, от полученных травм он погиб на месте.
Напомним, в Ростове три разных автомобиля трижды сбили женщину, переходящую дорогу в неположенном месте, жертва ДТП погибла на месте.
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